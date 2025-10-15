Inter, frattura allo scafoide del polso destro per Di Gennaro: operazione nei prossimi giorni e out contro la Roma

L'Inter perde il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Come rivelato dalla società nerazzurra tramite un comunicato, l'estremo difensore ha rimediato una frattura allo scafoide del polso destro durante la seduta di allenamento di ieri e nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico. Il portiere salterà quindi la partita contro la Roma, in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valida per la settima giornata di Serie A. Ecco il report medico: "Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell'allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico".

(inter.it)

