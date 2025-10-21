Giudice sportivo: seconda sanzione per Ndicka, prima per Baldanzi, Hermoso e Ziolkowski

Conclusa la settima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, da segnalare la seconda sanzione per Evan Ndicka, la prima per Baldanzi, Hermoso e Ziolkowski. Ammenda di € 6.000,00 alla ROMA "per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

(legaseriea.it)

