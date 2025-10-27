Giudice Sportivo: seconda sanzione per Mancini ed Hermoso. Ammenda di 5.000 euro alla Roma per lanci di fumogeni

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni disciplinari relative all’ultimo turno di campionato. La Roma è stata multata con un’ammenda di € 5.000,00 "per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco che, in un caso, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi". Seconde sanzioni di Gianluca Mancini e Mario Hermoso.

(legaseria.it)