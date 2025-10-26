FOTO - Sassuolo-Roma 0-1 HT

La Roma, dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, cerca il riscatto sul campo del Sassuolo. Match che parte in salita per gli uomini di Gasperini, con i neroverdi che più volte insidiano la difesa giallorossa. A spostare l'inerzia della partita ci pensa però Paulo Dybala, che sale in cattedra e sblocca il risultato. Al 16' La Joya serve Cristante in area, il centrocampista trova però la risposta di Muric. Alla fine su ribattuta l'argentino ci va a colpo sicuro e fa 0-1. Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.