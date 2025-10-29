FOTO - Roma-Parma 2-1

Una vittoria arrivata al termine di una partita combattuta, sbloccata solo nella ripresa. La Roma supera il Parma 2-1 dopo un primo tempo che si era chiuso a reti bianche e con la tegola dell'infortunio a Ferguson dopo 6 minuti. Dopo aver rischiato sullo 0-0 con una grande parata di Svilar su Ordoñez e aver visto il VAR annullare un gol a Soulé, i giallorossi hanno trovato il vantaggio al 63' con un colpo di testa di Mario Hermoso su azione d'angolo. Il raddoppio, che sembrava aver chiuso i conti, è arrivato all'81' con una girata vincente del neo-entrato Dovbyk. Nel finale, una rete in mischia di Circati ha riaperto la partita, ma il risultato non è più cambiato. Ecco le foto della partita:



