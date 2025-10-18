FOTO - Roma-Inter 0-1 HT

Un primo tempo intenso e combattuto si chiude con l'Inter in vantaggio per 1-0 sulla Roma. A decidere, per ora, il big match dell'Olimpico è la rete in avvio di Bonny, che al 6' ha superato Svilar portando avanti i nerazzurri. La reazione della Roma non si è fatta attendere, prima con un tiro di Pellegrini deviato in angolo e poi, soprattutto, con un colpo di testa di Cristante che ha sfiorato la traversa al 14'. Un primo tempo però segnato anche da un grande brivido per i giallorossi, con Mkhitaryan che ha sprecato una clamorosa occasione dopo un errore in costruzione di Ndicka. La partita è rimasta molto fisica e ricca di duelli. Ecco gli scatti più belli dei primi 45 minuti: