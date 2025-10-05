FOTO - FIORENTINA-ROMA 1-2 HT

La Roma vuole riscattarsi dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille. I giallorossi sono infatti attesi dalla difficile trasferta allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Primo tempo che non regala grandi emozioni sino al minuto 14, quando un erroraccio difensivo della Roma spalanca il campo a Kean che fa 1-0. La formazione di Gasperini non si disunisce e 8 minuti più tardi la pareggia con una bellissima azione che porta alla rete di Matias Soulé. Al minuto 31, poi, arriva il sorpasso romanista con Bryan Cristante. Il centrocampista dagli sviluppi di un corner è bravo a sfruttare il cross di Soulé. L'ultima occasione del primo tempo è della Fiorentina che al minuto 38 colpisce un clamoroso palo sempre con Kean. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.