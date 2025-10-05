FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni. Dovbyk titolare, ballottaggio Tsimikas-Rensch a sinistra (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Missione riscatto. La Roma vuole dimenticare la sconfitta casalinga contro il Lille in Europa League e oggi alle ore 15 affronta la Fiorentina nel match valido per la sesta giornata di Serie A. In campionato i giallorossi sono in vetta con 12 punti (gli stessi di Milan e Napoli), mentre la Viola si è resa protagonista di un inizio da incubo (zero vittorie) ed è diciassettesima a quota 3 punti.

Gasperini è pronto a effettuare alcuni cambi rispetto alla gara europea: Celik-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, Wesley a destra e uno Tsimikas e Rensch a sinistra (Angelino non convocato per influenza). A centrocampo torna la coppia Koné-Cristante, sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

All.: Pioli.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

All.: Gasperini.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Perrotti - Moro. IV Uomo: Massimi. VAR: Chiffi. AVAR: Gariglio.

PREPARTITA

13:16 - Ecco lo spogliatoio della Roma: la formazione giallorossa scenderà in campo con la maglia bianca.

13:03 - Ecco una panoramica dello Stadio Artemio Franchi a poco meno di due ore dal calcio d'inizio di Fiorentina-Roma.