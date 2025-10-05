FIORENTINA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole chiudere al meglio il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali e oggi alle ore 15 affronta la Fiorentina nel match valido per la sesta giornata di Serie A. I giallorossi sono in vetta con 12 punti (gli stessi di Milan e Napoli), mentre la Viola ne ha messi a referto solo 3 (zero vittorie) ed è diciassettesima.

Gasperini è pronto a effettuare alcuni cambi rispetto alla gara europea: Celik-Mancini-Ndicka davanti a Svilar, sulle corsie Wesley a destra e a sinistra uno tra Tsimikas e Rensch (Angelino non convocato per influenza). A centrocampo torna la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LE QUOTE

FIORENTINA-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.05 3.00 2.45 SISAL 3.10 3.10 2.45 PLANETWIN365 3.15 3.05 2.45 SNAI 3.15 3.00 2.45

LR24