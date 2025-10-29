Ferguson costretto al cambio dopo soli 6 minuti: infortunio alla caviglia

Tegola sulla Roma di Gasperini, che perde Evan Ferguson per infortunio dopo appena sei minuti di gioco nel match contro il Parma. L'attaccante si è accasciato a terra in seguito a un tackle di Valenti, richiamando subito l'attenzione dello staff medico.

A preoccupare sono le condizioni della sua caviglia. Ferguson è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Bailey, e si sottoporrà poi alle valutazioni per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.