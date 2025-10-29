Contro il Parma la 7a vittoria nelle prime 9 gare: è la sesta volta nella storia giallorossa che accade

Continua a vincere la Roma di Gian Piero Gasperini, che batte 2-1 il Parma e aggancia il Napoli in testa alla classifica. I giallorossi hanno vinto sette delle prime nove gare stagionali di Serie A solo per la sesta volta nella sua storia, la prima dal 2017/18 con Eusebio Di Francesco in panchina.
