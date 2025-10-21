Bologna, Italiano ricoverato per una polmonite: condizioni in lento miglioramento, ma resterà cinque giorni in ospedale (COMUNICATO)

Paura per Vincenzo Italiano. Come riportato dal Bologna tramite un comunicato, l'allenatore rossoblù è ricoverato da ieri a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica e resterà nella struttura ospedaliera per cinque giorni. Due giorni fa era in panchina in occasione della sfida contro il Cagliari, vinta per 0-2 dai suoi ragazzi. Ecco la nota ufficiale: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".

(bolognafc.it)

