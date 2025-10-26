Atalanta, Juric smentisce Carnesecchi come Gasperini con Dybala: "Parli di meno e faccia il professionista"

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Cremonese e Atalanta, valida per l'ottava giornata di Serie A e terminata con il risultato di 1-1. La Dea è rimasta imbattuta, ma non è riuscita a ingranare e in 8 partite ha ottenuto soltanto 2 vittorie e 6 pareggi. Nel post partita Marco Carnesecchi, portiere nerazzurro, si è sfogato ai microfoni di Sky Sport: "Finché hai questi ritmi non vai avanti, quindi o ci diamo una svegliata o arriveremo molto molto indietro. Dobbiamo darci una svegliata tutti quanti, dal primo all'ultimo me compreso, bisogna andare più forte, essere più cattivi, non si può prendere sempre gol alla prima occasione. Penso che sia una cosa di squadra, dobbiamo metterci lì, parlarne e darci una grandissima svegliata. Chi è stanco deve alzare il braccio e dire ‘sono stanco, voglio riposare’. Quando si va in campo si deve dare l’anima. Io sono il primo che si deve dare una svegliata e mi devo analizzare".

Poco dopo è arrivata la risposta dell'allenatore Ivan Juric, in un battibecco che ha ricordato molto quanto accaduto nel post gara di Roma-Viktoria Plzen tra Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini : "Carnesecchi è ambizioso, però ha sbagliato completamente. Deve imparare a fare il professionista: parlare molto di meno, ma non solo lui, e concentrarsi sul lavoro e quello da fare in campo. Non credo che Carnesecchi sia indicato per parlare della situazione. Si impegnano tutti, non è un discorso da fare, se crei 20 occasioni e non segni ci sono tanti motivi".