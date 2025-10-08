Argentina, rinviata l'amichevole contro Porto Rico. Lautaro rientrerà solo due giorni prima di Roma-Inter

L'amichevole della nazionale argentina contro Porto Rico, inizialmente prevista per il 13 ottobre a Chicago, è stata rinviata di un giorno e si disputerà il 14 ottobre a Miami. Un cambiamento che costringerà l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez a un rientro posticipato in Italia. La decisione di spostare la partita, secondo quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports, è stata presa per motivi di ordine pubblico e sicurezza, a causa delle proteste in corso a Chicago.

Una notizia che potrebbe avere ripercussioni sul big match tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre. Infatti il rientro del capitano dell'Inter è previsto non prima di giovedì, appena due giorni prima della sfida dell'Olimpico. La situazione costringerà il tecnico nerazzurro a valutare le condizioni del suo attaccante.

