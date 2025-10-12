12 vittorie e 9 clean sheet in trasferta nel 2025: nessuno come la Roma nei top 5 campionati

26/10/2025 alle 17:03.
esultanza

La Roma sbanca il Mapei Stadium e vince 0-1 contro il Sassuolo grazie alla rete di Paulo Dybala al minuto 16, agganciando il Napoli in vetta alla classifica a quota 18 punti. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, i giallorossi sono la squadra che ha ottenuto più successi in trasferta (12) nel 2025 e che ha anche mantenuto più volte la porta inviolata fuori casa (9) da inizio anno solare.