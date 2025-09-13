VIDEO - Gasperini: "Non ho preclusioni per nessuno ma non regalo niente a nessuno"

Dopo due settimane di sosta, la Roma torna in campo domani allo Stadio Olimpico, alle 12.30, contro il Torino. Alla vigilia della sfida il tecnico, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche dei 16 giocatori finora utilizzati in due giornate di campionato: "Lo zoccolo duro è quello ed è fondamentale. Le gerarchie possono cambiare, ma tutti devono essere pronti. Alcuni sono arrivati da pochissimo, è normale che sia così. Non ho preclusioni per nessuno, ma non regalo niente a nessuno. Si gioca in 11 più 5, poi ci sono gli allenamenti e tante partite tra le campionato e coppe, ma bisogna conquistarsi l'opportunità di giocare. Chi è più avanti deve difendere questa possibilità, ma nessuno è tagliato fuori".