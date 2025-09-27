VIDEO - Gasperini sul dualismo Ferguson-Dovbyk: "Nessuno dei due è davanti, se la giocano sempre. Artem è in crescita sotto l'aspetto atletico"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul dualismo tra Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, concentrandosi soprattutto sul centravanti ucraino: "Non è avanti nessuno dei due, se la giocano sempre a seconda dei periodi, dei momenti e delle partite che giochiamo. Dovbyk mi sembra in crescita dal punto di vista atletico, sicuramente molto in crescita rispetto all’inizio della stagione quando abbiamo iniziato il ritiro. La sua crescita passa attraverso questo. Deve essere in grande condizione fisica e atletica per mascherare alcune difficoltà tecniche che ha in questo momento e solo così può migliorare".