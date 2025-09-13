VIDEO - Gasperini: "La qualità di Pellegrini è indiscutibile, deve aumentare i giri del motore"

Lorenzo Pellegrini in più: è quanto dice Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Torino in conferenza stampa. "Pellegrini alla fine è rimasto e per me va bene, è sicuramente un giocatore di valore in più. Ha qualità importanti, ora ha ripreso ad allenarsi con più intensità ma non ha la stessa condizione degli altri. Sarà a disposizione, ha bisogno di aumentare i giri del motore perché la qualità è indiscutibile - ha spiegato l'allenatore giallorosso -. Avrà la possibilità per diventare utile durante il campionato. Ruolo? Per me è un centrocampista e non un attaccante, poi può giocare un po' più dietro o un po' più avanti. Dopo Dybala è quello con più qualità nel piede in rosa. Per me è un centrocampista e deve giocare lì con tutti i crismi necessari".