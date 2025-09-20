VIDEO - Gasperini: "I miei principi non sono modificabili. Devo tenere conto delle caratteristiche dei giocatori, ma non ho intenzione di snaturarmi"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, valido per la quarta giornata della Serie A 2025/26 e in programma domani alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui propri principi di gioco e sull'adattamento in base alle caratteristiche dei giocatori: "I principi non sono modificabili, delle caratteristiche devo tener conto altrimenti mi snaturerei e non ho intenzione di snaturarmi adesso. Forse lo dovevo fare prima, ma finora è andata bene così".