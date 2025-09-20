VIDEO - Gasperini e il cambiamento dall'Atalanta alla Roma: "Dovrò uscire dalla comfort zone, ma manterrò sempre i miei principi"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, valido per la quarta giornata della Serie A 2025/26 e in programma domani alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla scelta di allenare il club capitolino e sui cambiamenti che ne derivano rispetto alla sua avventura all'Atalanta: "Probabilmente dovrò uscire dalla mia comfort zone legata al mio tipo di calcio e a una rosa con determinate caratteristiche, ma questa è un'ulteriore sfida. Dovrò cercare di recuperare altre strade e situazioni, mantenendo sempre i miei principi: una squadra propositiva e che cerca di ottenere il risultato tramite il gioco e lo scontro sportivo".