VIDEO - Gasperini: "Dovbyk? Convinto che farà bene"

Tema Artem Dovbyk, vicino all'addio durante il mercato estivo. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino, Gian Piero Gasperini ha parlato dell'attaccante ucraino: "Mi aspetto tantissimo da tutti. Ciò che è importante è la Roma e la stagione che dobbiamo fare. Non posso parlare di questioni personali, ognuno deve fare il massimo. Ho parlato con Dovbyk e gli ho chiesto quali sono le sue caratteristiche migliori e lui mi ha detto dentro l'area, la forza e la profondità. Partiamo da queste tre, ma devo vederle tutte e di livello. Sono convinto che farà bene, sull'impegno non ho mai avuto dubbi su nessuno. Bisogna fare grandi partite non solo per sé stessi ma per la Roma, ora contano solo le prestazioni".