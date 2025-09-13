VIDEO - Gasperini: "Centro sportivo e pubblico da Champions, sul resto dobbiamo lavorare"

In cosa la Roma è al di sopra delle aspettative e in cosa non lo è? Risponde Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino, terza giornata di campionato in programma domani all'Olimpico alle 12,30. "Il club ha un grande centro sportivo, è da Champions come il pubblico. Inoltre c'è uno spirito di squadra di alto livello. Sul resto possiamo lavorarci insieme e crescere", dice il tecnico giallorosso.