Tudor su Juric: "È sottovalutato, a Roma era difficile fare bene in quel momento"

Igor Tudor, alla vigilia di Juventus-Atalanta, ha parlato in conferenza stampa di Ivan Juric e del suo periodo alla Roma, di seguito le sue parole: "È un amico, è un ragazzo con dei valori, ha un modo di allenare fantastica E' un po' sottovalutato la sua carriera, a parte l'ultimo anno in cui ha avuto due situazioni un po' particolare. Era difficile avere successo allenando la Roma in quel momento e poi andando in Inghilterra a prendere una squadra all'ultimo posta Però nella sua carriera ha sempre fatto cose straordinarie, sempre un po' sottovalutate. Domani giochiamo con una squadra forte, da Champions, con i suoi pregi e i suoi difetti'.