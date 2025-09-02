Simonelli: "Cambiamo nome, da oggi Lega Calcio Serie A"

Lega Nazionale Professionisti Serie A ma Lega Calcio Serie A. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine dell'assemblea. 'Con questo cambio rimettiamo il Calcio al centro', ha sottolineato, aggiungendo che 'abbiamo anche parlato dei diritti internazionali in alcuni Paesi che dobbiamo cercare di coprire meglio e fatto l'analisi del budget preventivo con gli investimenti in pipeline, tra cui la Tv che abbiamo lanciato da poco e che si basa sull'idea di essere sempre a contatto con nostri tifosi e fornire un prodotto sempre piu' di qualita'. Contiamo molto su questa tv come supporto al prodotto clou che vendiamo che sono le partite', ha concluso.