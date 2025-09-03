Serie A, anticipi e posticipi dalla 4a alla 12a giornata: Lazio-Roma domenica 21 alle 12:30. Contro l'Inter sabato 18 ottobre alle 20:45

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dalla 6a alla 12a giornata. C'era grande attesa per scoprire gli orari di Lazio-Roma: il derby si disputerà domenica 21 settembre alle 12.30. Roma-Inter alla 7a giornata, invece, in scena sabato 18 ottobre alle 20:45. La 10a giornata sarà la volta di Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45.

Date e orari dalla 4a alla 12a giornata:

4a giornata: Lazio-Roma (domenica 21 settembre ore 12:30)

5a giornata: Roma-Verona (domenica 28 settembre ore 15:00)

6a giornata: Fiorentina-Roma (domenica 5 ottobre ore 15:00)

7a giornata: Roma-Inter (sabato 18 ottobre ore 20:45)

8a giornata: Sassuolo-Roma (domenica 26 ottobre ore 15:00)

9a giornata: Roma-Parma (mercoledì 29 ottobre ore 20:45)

10a giornata: Milan-Roma (domenica 2 novembre ore 20:45)

11a giornata: Roma-Udinese (domenica 9 novembre ore 18:00)

12a giornata: Cremonese-Roma (domenica 23 novembre ore 15:00)

(legaseriea.it)

