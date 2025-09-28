Serie A, Sassuolo-Udinese 3-1: Laurienté, Koné e Iannoni firmano il tris dei neroverdi

Al Mapei Stadium è andata in scena la partita tra Sassuolo e Udinese, valida per la quinta giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 3-1. I padroni di casa partono subito fortissimo e in dodici minuti si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Laurienté e Koné. Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti con Davis, il quale accorcia le distanze e riaccende le speranze dei friulani. A chiudere il match però ci pensa Iannoni, che segna la rete del definitivo 3-1 all'81'.

In seguito a questa vittoria il Sassuolo sale al dodicesimo posto in classifica a 6 punti, mentre l'Udinese resta decima a quota 7.