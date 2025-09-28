Serie A, Pisa-Fiorentina 0-0: derby a reti bianche tra legni, gol annullati e polemiche. Entrambe le squadre ancora a secco di vittorie

All'Arena Garibaldi è andato in scena il derby toscano tra Pisa e Fiorentina, valido per la quinta giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 0-0. Nonostante le due squadre non abbiano trovato la via del gol le emozioni non sono mancate con due legni colpiti dai padroni di casa e tre reti annullate (due a Kean e uno a Meister). La gara è stata ricca di polemiche soprattutto per un rigore non concesso al Pisa dopo un tocco di braccio di Pongracic.

In seguito a questo pareggio il Pisa sale a 2 punti, mentre la Fiorentina va a quota 3: entrambe le squadre sono ancora a secco di vittorie dopo 5 giornate.