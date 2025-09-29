Serie A, Parma-Torino 2-1: decide una doppietta di Pellegrino

Una doppietta di Mateo Pellegrino regala al Parma la vittoria casalinga contro il Torino. Al Tardini, nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A, i ducali si impongono per 2-1 al termine di una partita equilibrata. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa, che passano in vantaggio al 36' del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Pellegrino. Nella ripresa arriva la reazione del Torino, che trova la rete del momentaneo pareggio al 50' con Cyril Ngonge. A decidere definitivamente la sfida, però, è ancora Pellegrino, che al 72' trova la sua seconda rete personale, fissando il risultato sul 2-1 e consegnando tre punti alla sua squadra.