Serie A, Napoli-Pisa 3-2: Spinazzola, Gilmour e Lucca regalano i 3 punti e la vetta in solitario a Conte

Il Napoli soffre ma batte anche il Pisa e vola in vetta alla Serie A a punteggio pieno. Al vantaggio iniziale di Gilmour aveva risposto il rigore trasformato da Nzola. Nel finale, decisivi i sigilli dell'ex Roma Spinazzola e di Lorenzo Lucca. In extremis arriva, poi, la rete del talento brasiliano Lorran. La formazione allenata da Antonio Conte si riprende il primo posto con 12 punti, Quella di Gilardino, invece, rimane al penultimo posto con un solo punto in 4 gare.