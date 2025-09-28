Serie A, Milan-Napoli 2-1: decidono Saelemaekers e Pulisic. Roma prima in classifica assieme a rossoneri e partenopei

Vittoria importante per il Milan nel big match della quinta giornata della Serie A 2025/26. A San Siro i rossoneri hanno superato il Napoli per 2-1, centrando così la quarta vittoria consecutiva in campionato. Con questo successo il Milan aggancia Roma e Napoli in testa alla classifica con 12 punti, a +1 sulla Juventus e +3 su Inter, Atalanta e Cremonese.

La gara si sblocca subito al 3': fa tutto Pulisic, che sguscia via due volte a Marianucci e mette in mezzo per l'accorrente Alexis Saelemaekers, che da due passi non può sbagliare e porta avanti il Milan. Il raddoppio arriva con lo stesso Christian Pulisic, che sul suggerimento di Fofana batte a rete per il 2-0 al 31'. Nella ripresa la partita cambia al 60', quando Estupinan atterra Di Lorenzo vicino alla linea di porta: cartellino rosso e rigore, che Kevin De Bruyne trasforma accorciando le distanze. Malgrado mezz'ora abbondante in superiorità numerica, il Napoli non riesce a completare la rimonta e trova il primo ko stagionale.