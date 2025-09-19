Serie A, Lecce-Cagliari 1-2: doppietta di Belotti, i sardi vincono in rimonta

Una doppietta di Andrea Belotti regala al Cagliari una preziosa vittoria in rimonta sul campo del Lecce. Al Via del Mare, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A, i sardi si impongono per 2-1 al termine di una partita combattuta. I padroni di casa erano passati in vantaggio dopo appena cinque minuti con Tiago Gabriel, ma si sono dovuti arrendere alla giornata di grazia del "Gallo".

L'attaccante ex Roma ha prima pareggiato i conti al 33', per poi siglare il gol della vittoria al 71' su calcio di rigore, completando la rimonta. Una doppietta accompagnata da una particolare statistica, come sottolineato da Opta: Belotti è infatti il primo giocatore a segnare più di un gol nella sua 350ª partita in Serie A, tra quelli che hanno esordito nell'era dei tre punti a vittoria.