Prosegue la quinta giornata di campionato con il pareggio tra Lecce e Bologna: al Via del Mare termina 2-2. Apre le marcature Coulibaly per il vantaggio dei padroni di casa, allo scadere del primo tempo Orsolini pareggia dal dischetto. Nella ripresa, al 71', Odgaard ribalta e firma il 2-1, ma in pieno recupero il gol di Camarda evita il ko al Lecce. Con questo risultato il Bologna sale a 7 punti, il Lecce a 2.
Serie A, Lecce-Bologna 2-2: un gol di Camarda evita il ko nel recupero
28/09/2025 alle 20:05.