Dopo due pareggi di fila, vittoria convincente per l'Atalanta di Ivan Juric, che batte 4-1 il Lecce. I bergamaschi la sbloccano al 37' con la rete di Scalvini. Nella ripresa dilagano i nerazzurri con la doppietta di De Katelaere e il gol di Zalewski. Inutile la rete leccese di Ndry. Nell'altra sfida del pomeriggio vittoria di misura dell'Udinese sul campo del Pisa: decide la rete di Bravo al minuto 14. I bianconeri superano la Roma a quota 7 punti in classifica.
Serie A: l'Atalanta batte 4-1 il Lecce. L'Udinese vince a Pisa e supera la Roma in classifica
14/09/2025 alle 17:03.