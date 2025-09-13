Serie A, Juventus-Inter 4-3: doppia rimonta pirotecnica, decide Adzic al 91'

Finisce 4-3 all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, in una partita ricca di colpi di scena e decisa solo in pieno recupero. Protagonista del match una clamorosa doppia rimonta: dopo i vantaggi bianconeri firmati prima da Kelly e poi da Yildiz, inframmezzati dal momentaneo pareggio di Çalhanoglu, l'Inter nella ripresa aveva completato una grande rimonta portandosi sul 3-2 grazie alla seconda rete del turco e al gol di Marcus Thuram. Ma nel finale la Juventus ha trovato la forza per una contro-rimonta: prima il pareggio di Khéphren Thuram e poi, in pieno recupero, la rete del neoacquisto Adžić che ha fissato il definitivo 4-3, regalando la vittoria ai bianconeri.