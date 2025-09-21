Serie A, Inter-Sassuolo 2-1: Dimarco e Carlos Augusto regalano la vittoria a Chivu. I nerazzurri salgono a 6 punti

L'Inter batte 2-1 il Sassuolo nel match valido per la quarta giornata di Serie A e riscatta la sconfitta contro la Juventus. I nerazzurri sbloccano la gara al minuto 14 con Dimarco e raddoppiano all'81' grazie alla conclusione dalla distanza di Carlos Augusto (deviata da Muharemovic). Gli uomini di Grosso non mollano e all'84' accorciano le distanze con Cheddira, ma nel finale l'Inter resiste all'assalto del Sassuolo e riesce a portare a casa la vittoria. Con questo successo la formazione di Chivu sale al decimo posto con 6 punti, mentre i neroverdi restano a quota 3.