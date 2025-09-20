Serie A, Hellas Verona-Juve 1-1: a Conceicao risponde Orban su rigore

Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, con le due squadre che si dividono la posta in palio al termine di una partita combattuta, decisa da un botta e risposta nel primo tempo. A passare in vantaggio sono stati i bianconeri al 19' minuto con la rete di Francisco Conceição, ma i padroni di casa hanno trovato la forza di reagire prima dell'intervallo, trovando il pareggio al 44' grazie a un calcio di rigore trasformato da Gift Orban. Al 69', il Verona aveva trovato la rete del sorpasso con Serdar. La gioia dei gialloblù, però, dura poco: dopo un controllo al VAR, il direttore di gara ha annullato il gol per una posizione di fuorigioco. Il risultato non cambia e si assesta sull'1-1 finale.