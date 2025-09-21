Serie A, Fiorentina-Como 1-2: Addai firma la rimonta dei lariani al 94'. Viola ancora a secco di vittorie

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è andata in scena la partita tra Fiorentina e Como, valida per la quarta giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore dei lariani. Il match si sblocca al minuto 6 grazie a Mandragora, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con il colpo di testa di Kempf al 65' e la potente conclusione di Addai sul primo palo al 94'. In seguito a questo risultato la Fiorentina resta a 2 punti ed è ancora a secco di vittorie, mentre il Como sale all'ottavo posto a quota 7.