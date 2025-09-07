Serie A: due giallorossi nella top 10 delle occasioni create dal 2018 a oggi. Pellegrini sul podio, Dybala sesto

Due romanisti nella top 10 delle occasioni create in Serie A dalla stagione 2018/2019 a oggi. L'account X del portale Squawka, infatti, ha pubblicato la speciale classifica: al terzo posto c'è Lorenzo Pellegrini, con 390 occasioni create. Al sesto posto, invece, c'è Paulo Dybala, per il quale contano ovviamente anche le presenze con la maglia della Juventus, a quota 331.
— Squawka (@Squawka) September 7, 2025