Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde al solito Paz. I grigiorossi agganciano Roma e Milan in classifica a 9 punti

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia è andata in scena la partita tra Como e Cremonese, valida per la quinta giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-1. A sbloccare la sfida è il solito Nico Paz, il quale porta in vantaggio i padroni di casa al minuto 32 su assist di Jesus Rodriguez. Il pareggio degli ospiti arriva nella ripresa e lo firma il colpo di testa di Federico Baschirotto al 69'. Nel finale si accende la gara e i lariani restano in 10 in seguito all'espulsione di Jesus Rodriguez per un fallo a palla lontana.

In seguito a questo pareggio il Como si piazza al settimo posto in classifica con 8 punti, mentre la Cremonese aggancia Roma e Milan a quota 9.