Serie A, Bologna-Genoa 2-1: decide il rigore di Orsolini al 99'

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Bologna e Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei felsinei. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, a sbloccare la gara è Ellertsson al minuto 63. La rete del Grifone sveglia però i padroni di casa, i quali pareggiano i conti con Castro al 73'. La sfida sta per giungere al termine, ma in seguito a una lunghissima revisione al VAR l'arbitro assegna un rigore in favore del Bologna per un fallo di mano di Carboni: dal dischetto si presenta Orsolini, che spiazza Leali e firma il gol del definitivo 2-1.

Con questo risultato il Bologna aggancia la Roma a 6 punti, mentre il Genoa resta a quota 2.