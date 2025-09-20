Serie A, altri tre punti per il Milan: a Udine finisce 0-3

20/09/2025 alle 22:50.
serie-a-logo-eni

Finisce 0-3 la sfida tra Udinese Milan, anticipo del sabato sera della quarta giornata della Serie A 2025/26. Terza vittoria consecutiva e 9 punti in classifica per gli uomini di Massimiliano Allegri, che sembrano essersi sbloccati dopo il ko interno alla prima giornata contro la Cremonese. I rossoneri aprono le marcature al minuto 39 con Pulisic, che ribadisce in rete una respinta di Sava. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa grazie a Fofana, che batte sul primo palo il portiere bianconero. Il tris è ancora di Pulisic, che firma la doppietta e sigilla la vittoria milanista.