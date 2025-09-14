Sassuolo-Lazio, si ferma anche Castellanos: risentimento muscolare per l'argentino

Un'altra tegola per la Lazio nel corso della sfida contro il Sassuolo, dopo l'infortunio di Rovella. L'attaccante Taty Castellanos è stato costretto a lasciare il campo al 60' minuto a causa di un risentimento muscolare, lasciando il posto a Boulaye Dia. Un problema che ha preceduto di poco la beffa finale per i biancocelesti, che poi hanno subito la rete della sconfitta per 1-0.

Le condizioni dell'attaccante argentino verranno valutate tramite esami strumentali per stabilire l'esatta entità del problema e valutare la sua disponibilità per il derby, in programma il prossimo weekend.