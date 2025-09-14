Serie A, Sassuolo-Lazio 1-0: colpo neroverde, decide un guizzo di Fadera

Il Sassuolo conquista una vittoria di misura ma pesante, battendo la Lazio per 1-0 al Mapei Stadium nella gara valida per la terza giornata di Serie A. A decidere una sfida equilibrata e combattuta è stata la rete messa a segno al 70' minuto da Alieu Fadera.

Il guizzo dell'attaccante neroverde nella ripresa è bastato per avere la meglio su una Lazio che non è riuscita a trovare la via del gol, subendo una sconfitta resa ancora più complicata dagli infortuni occorsi a a Rovella e Castellanos.