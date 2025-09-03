Roma-Torino verso il sold out: previsti al momento 59.000 spettatori

Al rientro dalla sosta, la Roma sarà impegnata all'Olimpico contro il Torino, match in programma domenica 14 settembre alle 12:30. E la sfida viaggia verso un nuovo sold out: ad oggi, infatti, sono previsti 59.000 spettatori. A contribuire a questi dati, anche la vendita del pack per le partite contro Torino, Verona e Lille. La vendita dei biglietti per il match contro i granata andrà avanti con gli ultimi posti in Tribuna Monte Mario e da venerdì con i posti della rivendita degli abbonati.