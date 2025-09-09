Roma-Torino verso il sold-out: oltre 61mila tifosi previsti. Lazio-Roma: 13mila biglietti venduti in 24 ore

Aggiornamento per quanto riguarda i biglietti venduti per due dei prossimi impegni della Roma di Gian Piero Gasperini in campionato. Roma-Torino si avvia verso il sold-out: saranno previsti oltre 61.000 tifosi. Restano biglietti derivanti dalla rivendita, in Tribuna Monte Mario e settori VIP Hospitality. Per quanto riguarda Lazio-Roma, invece, sono stati venduti 13.000 biglietti in 24 ore. Esauriti i Distinti Sud: rimangono dei biglietti in Curva.