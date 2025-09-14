ROMA-TORINO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma torna in campo dopo le due settimane di pausa dovute alla sosta per le nazionali e oggi alle ore 12:30 affronta il Torino allo Stadio Olimpico nel match valido per la terza giornata di Serie A. Pochissimi dubbi di formazione per Gasperini, intenzionato a riconfermare quasi tutta la formazione vista contro il Bologna e il Pisa: le uniche novità potrebbero essere l’impiego di Rensch sulla fascia destra al posto di Wesley e il duo Soulé-Dybala dal 1’.
I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive e sono a punteggio pieno, mentre i granata hanno perso 5-0 all’esordio contro l’Inter e pareggiato 0-0 contro la Fiorentina.
DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E IN STREAMING
Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.
TORINO: Israel; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.
LE QUOTE
|ROMA-TORINO
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.50
|4.00
|6.60
|SISAL
|1.50
|4.00
|7.00
|PLANETWIN365
|1.50
|4.10
|7.00
|SNAI
|1.50
|4.10
|6.75
