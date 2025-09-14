ROMA-TORINO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma torna in campo dopo le due settimane di pausa dovute alla sosta per le nazionali e oggi alle ore 12:30 affronta il Torino allo Stadio Olimpico nel match valido per la terza giornata di Serie A. Pochissimi dubbi di formazione per Gasperini, intenzionato a riconfermare quasi tutta la formazione vista contro il Bologna e il Pisa: le uniche novità potrebbero essere l’impiego di Rensch sulla fascia destra al posto di Wesley e il duo Soulé-Dybala dal 1’.

I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive e sono a punteggio pieno, mentre i granata hanno perso 5-0 all’esordio contro l’Inter e pareggiato 0-0 contro la Fiorentina.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E IN STREAMING

Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

TORINO: Israel; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.

LE QUOTE

ROMA-TORINO 1 X 2 EUROBET 1.50 4.00 6.60 SISAL 1.50 4.00 7.00 PLANETWIN365 1.50 4.10 7.00 SNAI 1.50 4.10 6.75

