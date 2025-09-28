Roma-Hellas Verona: la moviola. Manca il secondo giallo ad Akpa-Akpro, corretto annullare la rete di Orban

Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida tra Roma e Hellas Verona, gara valida per la quinta giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Ermanno Feliciani, il quale è affiancato dagli assistenti Capaldo e Cavallina. Il IV uomo è Crezzini, mentre al VAR c’è Ghersini. L’AVAR, invece, è Abisso.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

95' - In pieno recupero, su calcio piazzato di Kastanos del Verona, Orban realizza il gol del momentaneo 2-1. Grazie al check del VAR viene però riscontrato un tocco di avambraccio decisivo dell'attaccante scaligero. Feliciani annuncia quindi correttamente l'annullamento della rete e il risultato resta sul 2-0.

32' - Grandissimi dubbi per un intervento da dietro di Akpa-Akpro ai danni di Pellegrini. Il centrocampista del Verona, già ammonito al 12' minuto per un altro fallo, ha rischiato seriamente il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. L'arbitro Feliciani, però, ha deciso di sanzionare l'intervento solo con un calcio di punizione, senza prendere provvedimenti disciplinari. Il VAR, da protocollo, non può intervenire su una mancata seconda ammonizione, lasciando quindi la decisione del campo come definitiva. Il giocatore dell'Hellas Verona resta dunque in campo, graziato dal direttore di gara.