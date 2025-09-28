ROMA-HELLAS VERONA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma torna in campo dopo la vittoria per 1-2 in casa del Nizza al debutto in Europa League e oggi alle ore 15 affronta l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico nel match valido per la quinta giornata di Serie A.

In campionato i giallorossi sono reduci dalla vittoria nel Derby della Capitale e sono a 9 punti in classifica in quattro partite, mentre gli scaligeri hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus nell'ultimo turno e sono ancora alla ricerca della prima vittoria.

DOVE VEDERE ROMA-HELLAS VERONA IN TV E IN STREAMING

Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulé, Ferguson.

HELLAS VERONA: Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

LE QUOTE

ROMA-HELLAS VERONA 1 X 2 EUROBET 1.45 4.30 7.00 SISAL 1.44 4.25 8.50 PLANETWIN365 1.45 4.35 7.25 SNAI 1.45 4.40 7.50

LR24