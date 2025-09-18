Prandelli: "Penso che Gasperini possa fare molto bene. La squadra ha capito cosa deve fare" (VIDEO)

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della nazionale Azzurra, ha rilasciato un'intervista a "Dribbling", trasmissione della Rai. Ecco la sua risposta sul tema relativo a Gasperini, allenatore della Roma:

"Penso che Gasperini possa fare molto bene. Dal punto di vista della qualità della squadra Gasperini non ha filtri e se manca qualcosa per essere competitivi a certi livelli e se hanno molte aspettative lui giustamente dice 'sono un professionista, ma mi manca qualche tassello per essere competitivi ad alti livelli'. Lui ha già dimostrato che la squadra ha capito cosa deve fare".