Pellegrini, un gol da record nel derby: a segno da 11 stagioni consecutive, la Lazio la sua vittima preferita

Il gol di Lorenzo Pellegrini che ha sbloccato il Derby della Capitale è una rete che certifica un doppio dato statistico per il capitano giallorosso. A sottolinearlo è il portale specializzato in statistiche Opta, che evidenzia come la Lazio sia la vittima preferita del numero 7 in Serie A. Quella di oggi è infatti la sua quarta rete contro i biancocelesti, più che contro qualsiasi altra squadra nel massimo campionato.

Inoltre, la rete odierna segna anche un record di continuità impressionante. Pellegrini, infatti, è diventato l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A, a partire da quella del suo esordio nel 2015/16. Un dato che testimonia la sua costanza ad alti livelli e che lo consacra, come sottolinea la stessa Opta, a "simbolo" di questo periodo del calcio italiano.